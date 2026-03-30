КСИР подтвердил гибель высокопоставленного военного

КСИР подтвердил гибель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Алирезы Тангсири. Заявление КСИР приводит агентство ISNA.

О гибели Тангсири СМИ впервые сообщили 26 марта.

«Контр-адмирал мученик Алиреза Тангсири, который после тяжелых ударов, приведших к уничтожению важных объектов и инфраструктуры врага и к ликвидации американского истребителя... получил тяжелые ранения и скончался», — говорится в сообщении.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что варианты наземной операции против Ирана готовились несколько лет.