США и Израиль атаковали детский дом в Иране

NourNews: ВС США и Израиля нанесли удары по детскому дому на севере Ирана
Вооруженные силы (ВС) США и Израиля ударили по детскому дому на севере Ирана. Об этом сообщило местное агентство NourNews.

Журналисты уточнили, что ударам подвергся благотворительный детский центр в городе Фердис провинции Альборз. Он был создан недавно для размещения сирот. По данным агентства, травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека, еще пять пострадали.

Это не первый случай, когда ударам в Иране подвергаются детские учреждения. 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана, атаке подверглась начальная школа для девочек в Минабе, тогда не выжили более 160 детей.

Результаты предварительного расследования показали, что ответственность за этот удар несут американские военные. По данным газеты The New York Times, удар был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Отмечается, что целью военных США была соседняя военная база, частью которой ранее было школьное здание. Однако из-за устаревших разведданных, которые предоставило Разведывательное управление минобороны (РУМО) США, удар был нанесен по школе.

Ранее Хегсет заверил, что США никогда не бьют по гражданским объектам.

 
