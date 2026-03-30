Песков прокомментировал слова Стубба о новой мобилизации в России

Новая мобилизация в России не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Такой темы нет на повестке дня», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что в России якобы может произойти всеобщая мобилизация.

30 марта Стубб заявил о якобы высоких потерях Вооруженных сил РФ на фронте. Он предположил, что это «ведет к ситуации, когда РФ потребуется всеобщая мобилизация».

Несколькими днями ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что в настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации в России. По его словам, лиц, которые заключили контракт с Минобороны, «вполне достаточно» для участия в специальной военной операции (СВО).

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял, что в настоящее время у России нет необходимости в новой мобилизации. Картаполов добавил, что Россия успешно проводит специальную военную операцию, ВС РФ каждый день продвигаются на десятках направлений фронта.

Ранее Песков раскрыл число россиян, которые ежедневно подписывают контракты с Минобороны РФ.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!