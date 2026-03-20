В ЛНР поймали участника нацбата, причастного к преступлениям в Донбассе

В Луганской народной республике задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к военным преступлениям в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

В ведомстве заявили, что мужчина состоял в одном из украинских националистических батальонов. По данным силовиков, он придерживался радикальной идеологии и участвовал в деятельности террористического сообщества.

Как уточнили в УФСБ, речь идет о структуре, причастной к совершению преступлений на территории Донбасса.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об участии в террористической организации. Расследование продолжается.

До этого ФСБ показала видео задержания пяти человек, подозреваемых в совершении теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре 2025 года.

На видео показан допрос одного из исполнителей теракта. Он признался в преступлении и сказал, что целью было запугивание населения и дестабилизация обстановки в регионе.

