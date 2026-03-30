Вид Аллеи Славы с могилами участников СВО ужаснул россиян

В Челябинской области затопило кладбище, на котором похоронены участники специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил портал 74.ru.

Инцидент произошел на кладбище в городе Троицке. На опубликованном в сети снимке видно, что могилы павших в зоне боевых действий бойцов практически ушли под воду. К местам захоронения не подойти, так как между ними разлилось настоящее озеро.

Вид воинских захоронений возмутил местных жителей. Мать одного из участников СВО обратила внимание, что кладбища в принципе не должны располагаться в зоне возможных подтоплений.

«Наше руководство бездействует второй год, превратили Аллею Славы в болото. Неужто наши дети это заслужили? Они жизнь отдали!» — ужаснулась женщина.

По ее словам, на кладбище не выполнены дренажные работы, допущены нарушения при прокладке дороги.

В издании уточнили, что власти Челябинской области смогут принять решение по затопленным участкам лишь 31 марта. На заседании будет поднят вопрос о выделении дополнительного финансирования для устранения проблемы.

До этого на Камчатке могилу для участника СВО выкопали посреди дороги к кладбищу. Один из местных жителей возмутился из-за неподобающего места захоронения военнослужащего. В ответ в администрации заявили, что этот участок не является проезжей частью и изначально определен под воинское захоронение.

Ранее семья участника СВО нашла в гробу чужое тело в день похорон.