Могилу для участника СВО выкопали посреди дороги

В селе Мильково на Камчатке могилу для участника специальной военной операции (СВО) на Украине выкопали посреди дороги к кладбищу. Об этом пишет издание «Кам.24».

«В соцсетях распространяется видео из камчатского села Мильково. Автор ролика утверждает, что на кладбище не нашлось места под захоронение погибшего бойца СВО и могилу вырыли прямо на дороге», — говорится в публикации.

Автор ролика возмутился таким поступком. По его словам, места для захоронения на кладбище достаточно. Местный житель отметил, что можно было расположить могилу на другом участке земли, а не посреди дороги.

Администрация Мильковского муниципального округа в ответ на ролик заявила, что этот участок не является проезжей частью и изначально определен под воинское захоронение.

В муниципалитете также подчеркнули, что в дальнейшем участки для захоронения участников СВО будут благоустроены за счет средств местного бюджета.

До этого в селе Карпысак Новосибирской области свиньи разгромили могилы солдат, погибших в зоне СВО. Сообщалось, что животные сбежали со двора местного фермера, который делает колбасу.

Ранее до этого во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО.