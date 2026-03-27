Гладков сообщил о гибели мирного жителя в Белгородской области при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами атаковали приграничные округа Белгородской области. Один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При ударах Вооруженных сил Украины погиб мирный житель, двое получили ранения», — написал Гладков.

По его данным, в населенном пункте Маломихайловка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, от полученных травм мужчина скончался на месте. В селе Нежеголь Шебекинского округа в результате атаки беспилотника по «Газели» пострадал водитель. С осколочными ранениями живота пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Гладков добавил, что еще один мирный житель пострадал в Грайворонском округе. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ. Для продолжения лечения раненый будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.

До этого Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

