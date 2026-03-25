В России заявили об обострении «тыловой войны» в рамках СВО

Военблогер Подоляка заявил о резком обострении ударов по тылам в рамках СВО

В ходе спецоперации наблюдается резкое обострение «тыловой войны». Об этом в своем Telegram-канале заявил военный блогер Юрий Подоляка.

«В последние несколько дней резко обострилась т.н. тыловая война. То есть удары по тыловой инфраструктуре противника. Причем усилилась она как со стороны противника, так и с нашей. Причем и мы, и противник имеем четко ясную и понятную цель. И в целом ее достигаем», — написал эксперт.

По его словам, Украина стремится лишить Россию возможностей по отгрузке нефти. ВС РФ, в свою очередь, бьют по транспортной, железнодорожной и газовой инфраструктуре, указал Подоляка.

Аналитик предположил, что интенсивность соответствующих ударов будет лишь возрастать.

ВСУ ночью с 24 на 25 марта атаковали Россию почти 400 беспилотниками. 113 дронов сбили над Брянской областью, еще около 60 — над Ленинградской. Одновременно с этим украинские военные также нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области: 450 тыс. жителей региона остались без электричества, у многих возникли проблемы с подачей воды и тепла. За последнюю неделю это уже третья массирования атака.

Ранее в России рассказали об ответе Украине на самую масштабную атаку ВСУ за год.