Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

В Бахрейне запретили выход судов в море ночью из-за иранских ударов

BNA: власти Бахрейна ввели ночной запрет на выход судов в море из-за атак Ирана
HOCH ZWEI/Global Look Press

Министерство внутренних дел Бахрейна ввели запрет на передвижение рыболовецких и прогулочных судов ночью из-за ударов иранских сил. Об этом сообщает Bahrain News Agency (BNA).

Ограничения вступают в силу с 29 марта и действуют с 18:00 до 04:00 по местному времени.

Решение приняли «в целях обеспечения безопасности моряков и отдыхающих в свете вопиющей иранской агрессии с использованием ракет и беспилотников, что представляет серьезную угрозу для граждан и резидентов».

Уточняется, что мера действует до уведомления о ее отмене.

25 марта Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США. Совет по обороне Ирана также объявил о планах тотального минирования Персидского залива в случае любого посягательства на побережье или острова.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее в Иране назвали условия к США для прекращения конфликта в регионе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
