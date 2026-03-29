Иран атаковал два завода в ОАЭ и Бахрейне

КСИР атаковал два алюминиевых завода в ОАЭ и Бахрейне, связанных с США
Иранские военные нанесли удары по двум заводам на Ближнем Востоке, связанным с американской армией. Об этом сообщает иранское информагентство Fars со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Бойцы Воздушно-космических и Военно-морских сил КСИР в ходе комбинированной операции подвергли эффективным ударам два объекта, связанных с военной и воздушно-космической промышленностью США в регионе, а именно алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне», — говорится в сообщении.

Бахрейн подтвердил информацию о повреждениях на заводе Alba (Aluminium Bahrain BSC) после ударов КСИР. Предприятие считается одним из крупнейших в мире производителей алюминия, его продукция используется в производстве американской военной техники, отмечает Fars.

Иран стал наносить удары по ближневосточным странам после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Исламской Республики. Тегеран запускает ракеты и дроны по американским авиабазам, расположенным в соседних государствах.

Ранее Иран пообещал отомстить США за удар по университетам.

 
