Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла боеспособность в результате огневого поражения в районе Храповщины в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По информации силовиков, родственники погибших украинских разведчиков жалуются на невозможность эвакуировать тела боевиков, а про ликвидацию роты стало известно от единственного выжившего.

Как уточнил собеседник агентства, подразделение состояло из идейных неонацистов с боевым опытом, полученным еще до начала спецоперации.

В начале февраля стало известно, что российские войска уничтожили два состава с солдатами ВСУ возле станции Конотоп Сумской области.

В Минобороны в свою очередь ранее сообщали о ликвидации украинских резервистов ВСУ, которые направлялись в Петровку в Запорожской области. По данным ведомства, российские подразделения уничтожили живую силу и до десяти единиц военной техники ВСУ, заняв район обороны площадью до 5 кв. км.

