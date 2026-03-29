Российские войска поразили место хранения крылатых ракет ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по месту хранения украинских крылатых ракет «Фламинго»
Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ поразили место хранения украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, ударам подверглись объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, целями стали места запуска беспилотных летательных аппаратов и техника на аэродромах украинских войск.

«Нанесено поражение <...> месту хранения <...> ракет <...> «Фламинго», а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в операциях принимали участие ракетные войска и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. Содействие им оказывали артиллерийские расчеты и операторы ударных дронов.

29 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные накануне вечером ударили по подземным складам авиабазы ВСУ в районе населенного пункта Староконстантинов в Хмельницкой области. Как он отметил, с этого объекта регулярно вылетали украинские истребители Су-27, F-16 и Mirage.

Ранее бойцы ВС РФ поразили цех производства безэкипажных катеров на Украине.

 
