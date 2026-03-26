В Минобороны РФ сообщили об ударе по цеху производства безэкипажных катеров ВСУ

Вооруженные силы РФ поразили цех производства дистанционно управляемых катеров и ряд инфраструктурных объектов, используемых в интересах украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), цеху производства дистанционно управляемых катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, также целями для ударов стали пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 153 районах.

К выполнению боевых задач привлекли расчеты ударных дронов и артиллерию группировок войск ВС РФ. Содействие им оказывались оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

В министерстве добавили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили и уничтожили 439 беспилотников ВСУ. Кроме того, им удалось нейтрализовать шесть управляемых авиационных бомб.

Ночью с 25 на 26 марта над территорией РФ сбили 125 украинских дронов самолетного типа. Атаки отражали в Брянской, Псковской, Тульской, Калужской, Белгородской, Новгородской, Ярославской, Вологодской, Смоленской, Ленинградской, Тверской и Курской областях, в столичном регионе и Крыму. Часть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее российские военные уничтожили редкую радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области.