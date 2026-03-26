Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны РФ сообщили об ударе по цеху производства безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ
РИА Новости

Вооруженные силы РФ поразили цех производства дистанционно управляемых катеров и ряд инфраструктурных объектов, используемых в интересах украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), цеху производства дистанционно управляемых катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, также целями для ударов стали пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 153 районах.

К выполнению боевых задач привлекли расчеты ударных дронов и артиллерию группировок войск ВС РФ. Содействие им оказывались оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

В министерстве добавили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили и уничтожили 439 беспилотников ВСУ. Кроме того, им удалось нейтрализовать шесть управляемых авиационных бомб.

Ночью с 25 на 26 марта над территорией РФ сбили 125 украинских дронов самолетного типа. Атаки отражали в Брянской, Псковской, Тульской, Калужской, Белгородской, Новгородской, Ярославской, Вологодской, Смоленской, Ленинградской, Тверской и Курской областях, в столичном регионе и Крыму. Часть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее российские военные уничтожили редкую радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!