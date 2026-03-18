Морские пехотинцы на Добропольском направлении ликвидировали группу военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости боец с позывным «Кабан», действующий в составе группировки войск «Центр».

По его словам, украинские военные допустили серьезную ошибку, двигаясь по открытой местности без наблюдения за воздушной обстановкой.

Он отметил, что в ходе операции была поражена группа из четырех человек, которые, по его оценке, не контролировали ситуацию вокруг.

Военнослужащий добавил, что для атаки выбрал выгодную позицию и зашел со стороны солнца, что позволило остаться незаметным. По его словам, погодные условия, включая ветер, также сыграли роль.

Как пояснил боец, украинские военные не заметили беспилотник до момента удара, что он связал с их невнимательностью и отсутствием опыта.

До этого российский боец в одиночку уничтожил группу украинских военных, которые пряталась в блиндаже на глубине семи метров в окрестностях Купянска Харьковской области. Военный закинул в землянку, где прятался противник, противотанковую мину. Враг был повержен.

Ранее морпех «Хищник» рассказал, как уничтожил пять самолетов и два вертолета ВСУ.