Российские военные с помощью «Гераней» поразили группу офицеров ВСУ

Российские вооруженные силы применили беспилотники-камикадзе «Герань» для нанесения удара по стратегически важной железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Подпольщик отметил, что атака пришлась на момент прибытия группы украинских военнослужащих. По словам Лебедева, масштаб инцидента и оперативное задействование вертолетов для эвакуации раненых косвенно свидетельствуют о возможном присутствии среди пострадавших представителей высшего офицерского состава ВСУ.

Железнодорожный узел Синельниково играет ключевую роль в обеспечении логистики украинских войск на Запорожском направлении и в районе Красноармейска (Покровска). Отмечается, что еще один дрон-камикадзе поразил окраину населенного пункта Васильковка. Целью стала бывшая ферма, переоборудованная украинскими военными в замаскированный гараж для техники.

До этого российские военные применили дроны «Герань» в Сумской области, откуда украинские военные запускали беспилотники дальнего действия.

Ранее российские военные уничтожили РСЗО HIMARS в Харьковской области.