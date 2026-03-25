Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

ВС России взяли под контроль единственный путь снабжения ВСУ в Константиновке

Боец с позывным Хан заявил о полном огневом контроле дороги в Константиновку
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Бойцы российской армии держат под полным огневым контролем последнюю дорогу для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом рассказал РИА Новости командир разведывательно-ударной роты 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки с позывным Хан.

«После уничтожения дамб российской армией противнику стало сложнее доставить снабжение и БК. У них осталась одна дорога, которая сейчас под полным нашим контролем», — отметил он.

Российский боец также отметил, что в районе Константиновки растет число пораженных целей противника. Только за последние десять дней ВСУ потеряли там семь артиллерийских орудий, 12 автомобилей, 27 антенн управления беспилотниками и 13 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, ВС России уничтожили девять пунктов БПЛА с местом пуска гексакоптера «Баба-яга» и примерно 130 солдат, добавил Хан.

23 марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал «Вестям», что в районе города Константиновка российские военные разделили на две части гарнизон украинской армии.

Константиновка — важный промышленный и транспортный узел Донбасса. До начала боевых действий в городе проживало 67 тысяч жителей. В данный момент, по разным оценкам, в нем осталось от 2800 до 5000 человек.

Ранее Герсимов раскрыл, какую часть Константиновки контролируют российские войска.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!