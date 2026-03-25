Боец с позывным Хан заявил о полном огневом контроле дороги в Константиновку

Бойцы российской армии держат под полным огневым контролем последнюю дорогу для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом рассказал РИА Новости командир разведывательно-ударной роты 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки с позывным Хан.

«После уничтожения дамб российской армией противнику стало сложнее доставить снабжение и БК. У них осталась одна дорога, которая сейчас под полным нашим контролем», — отметил он.

Российский боец также отметил, что в районе Константиновки растет число пораженных целей противника. Только за последние десять дней ВСУ потеряли там семь артиллерийских орудий, 12 автомобилей, 27 антенн управления беспилотниками и 13 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, ВС России уничтожили девять пунктов БПЛА с местом пуска гексакоптера «Баба-яга» и примерно 130 солдат, добавил Хан.

23 марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал «Вестям», что в районе города Константиновка российские военные разделили на две части гарнизон украинской армии.

Константиновка — важный промышленный и транспортный узел Донбасса. До начала боевых действий в городе проживало 67 тысяч жителей. В данный момент, по разным оценкам, в нем осталось от 2800 до 5000 человек.

