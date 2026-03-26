Стало известно об исчезновении целой роты ВСУ в Харьковской области

Эксперт Джерелиевский: у Волчьей в Харьковской области исчезла целая рота ВСУ
Военнослужащие из второй роты 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавшие без вести на Харьковском направлении, могли сдаться в плен. Такое мнение в интервью aif.ru высказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

В российских силовых структурах сообщали, что рота исчезла между селами Волоховка и Бочково. Там ВСУ понесли крупные потери при попытке форсировать реку Волчью.

Джерелиевский предположил, что это могла бы быть и массовая сдача в плен, или переход на сторону Вооруженных сил России.

Эксперт напомнил, что подобное происходило и во времена Великой Отечественной войны: в 1943 году целая бригада коллаборационистов перешла на сторону партизан Красной армии.

По словам собеседника издания, во время специальной военной операции на Украине крупных переходов еще не было, переходил максимум взвод.

Ранее украинских операторов БПЛА направили в штурмовые отряды под Харьковом.

 
