Минобороны России рассказало о массированном ударе по ВПК Украины

МО: РФ за неделю нанесла массированный и 5 групповых ударов по объектам Украины

Российские военнослужащие в период с 21 по 27 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины, цеха производства дистанционно управляемых катеров», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС России поразили места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Также Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией России. В ведомстве уточнили, что столько летательных аппаратов самолетного типа ликвидировали в период с 23:00 26 марта до 7:00 27 марта. По данным министерства, дроны сбили над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской и Псковской областями, а также над акваторией Черного моря, Крымом и Московским регионом.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал село во время визита губернатора.