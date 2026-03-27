В Иране сообщили об ответном ударе по военным США и Израиля

Mehr: КСИР нанес ответный удар по ВС США и Израиля в Кувейте
Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по группам ВС США и Израиля на острове Бубиян (Кувейт). Об этом сообщает агентство Mehr.

«Военно-морские силы КСИР нанесли внезапный комбинированный удар с использованием различных разрушительных беспилотников и баллистических ракет, поразив несколько мест скопления американо-сионистских террористов на острове Бубиян», — говорится в материале агентства.

В сообщении отмечается, что в ходе удара было якобы «ликвидировано большое количество американских морских пехотинцев», а раненые военные были госпитализированы.

27 марта стало известно, что более миллиона жителей Исламской Республики были мобилизованы на случай вторжения Соединенных Штатов.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует отправить сухопутные войска для захвата иранского острова Харк. Однако Reuters со ссылкой на аналитиков сообщает, что эта операция подвергнет американских солдат большой опасности и лишь затянет конфликт.

Ранее в Иране опровергли радиоактивную утечку после удара.

 
