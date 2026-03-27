В Вологодской области отразили атаку БПЛА на промышленную площадку

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 украинских дронов над промышленной площадкой в Череповце. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Вологодской области Георгий Филимонов.

Подробности в заявлении не приводятся.

Утром 27 марта Филимонов сообщил, что промышленная площадка в Череповце подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Здесь было зафиксировано восемь прилетов. Информация о пострадавших и повреждениях критической инфраструктуры не поступала. По словам губернатора, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Власти собрали оперативный штаб, профильные службы были переведены в режим повышенной готовности.

Как рассказал губернатор Ленинградской области, в течение ночи над регионом перехватили и уничтожили 36 украинских дронов. Предварительно, никто из людей не пострадал. В связи с воздушной опасностью в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, к 5:00 мск были задержаны 43 рейса и отменены 23 рейса.

Ранее в Московской области после атаки БПЛА сгорели два дома.