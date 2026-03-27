Губернатор рассказал о прилетах по промплощадке в Череповце

Восемь прилетов зафиксированы в результате атаки беспилотников на промышленную площадку в Череповце. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Повреждений критической инфраструктуры округа не имеется», — написал он.
Глава региона отметил, что никто не пострадал.
Также он заявил, что экстренные службы работают на месте. Помимо этого, оперативные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Собран оперативный штаб.
Незадолго до этого Филимонов заявил, что БПЛА пытаются атаковать череповецкую промышленную зону в Вологодской области.
27 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над регионом.
