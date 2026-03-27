Губернатор рассказал о прилетах по промплощадке в Череповце

Филимонов: прилеты зафиксированы на промплощадке в Череповце во время атаки БПЛА

Восемь прилетов зафиксированы в результате атаки беспилотников на промышленную площадку в Череповце. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Повреждений критической инфраструктуры округа не имеется», — написал он.

Глава региона отметил, что никто не пострадал.

Также он заявил, что экстренные службы работают на месте. Помимо этого, оперативные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Собран оперативный штаб.

Незадолго до этого Филимонов заявил, что БПЛА пытаются атаковать череповецкую промышленную зону в Вологодской области.

27 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над регионом.

