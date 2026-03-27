СМИ: на Украине создали «барахолки смерти» из личных вещей российских военных

РИА Новости: на Украине продают вещи погибших военных из России
Shutterstock/FOTODOM

В украинском сегменте интернета появились «барахолки смерти» — сайты с объявлениями о продаже личных вещей, документов и опознавательных знаков российских военных. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на таких площадках в открытом доступе размещают личные вещи, документы, шевроны и жетоны погибших российских военнослужащих.

«(Это) в очередной раз подтверждает приверженность киевского режима пропаганде войны и геноциду русских», — рассказал он.

Источник добавил, что на подобных «барахолках» публикуют также вещи и документы российских военнослужащих, которые, по его данным, находятся в плену — таким военнослужащим заранее присваивают статус «груз-200», то есть погибших.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о росте числа случаев мародерства в Херсоне, который контролируется украинской стороной. По его информации, военнослужащие ВСУ систематически вывозят ценности и имущество из частных жилищ, а затем совершают поджоги, чтобы замести следы.

Ранее суд на Украине оправдал российского военного по делу о мародерстве.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!