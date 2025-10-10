Мародерство участилось в подконтрольном Киеву Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об участившихся случаях мародерства в Херсоне, находящемся под контролем Киева. По его словам, военнослужащие ВСУ вывозят имущество из частных домов, после чего поджигают их, пишет он в своем Telegram-канале.

«Все чаще фиксируются акты мародерства, когда боевики ВСУ, совершив вывоз имущества из частных домов, прибегают к поджогам, чтобы представить ущерб как результат обстрелов», - сообщил Сальдо.

На Карантинном острове (район «Корабел») сложилась критическая ситуация: отключено электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение. Жители вынуждены готовить пищу на открытом воздухе, прибегая к использованию самодельных печей, создают запасы продовольствия и дров. Торговая деятельность практически прекращена, а остатки товаров реализуются по крайне завышенным ценам. Хлеб доставляется крайне редко – один-два раза в неделю, с ограничением выдачи в две буханки на человека.

Также отмечается усиление активности ТЦК (территориальных центров комплектования) и патрульных служб в Херсоне: проводятся проверки документов, задерживаются мужчины, изымаются мобильные телефоны, оказывается давление с целью принуждения к «добровольному» поступлению на службу, в некоторых случаях применяется физическое насилие. Люди, стремясь избежать мобилизации, пытаются откупиться, при этом суммы взяток варьируются от 120 тысяч до 1 миллиона гривен.

