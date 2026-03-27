Беспилотники атаковали Вологодскую область

Беспилотники в Вологодской области атаковали череповецкую промзону
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытаются атаковать череповецкую промышленную зону в Вологодской области. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Действует ПВО. На месте падения обломков работают представители экстренных служб», — заявил глава области.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие, информация о произошедшем уточняется.

Вечером в четверг сообщалось, что в подмосковном городе Можайске сгорели два дома после атаки украинских беспилотников.

26 марта Telegram-канал Mash заявил, что власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА для атак на Петербург, Ленобласть и северо-запад России.

Альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу украинским военным. Он включает облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря, пишет Mash. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее ВСУ в ходе атаки на Херсонскую область повредили крупнейший в Европе элеватор.

 
