Tasnim: несколько человек подорвались на минах-обманках на юге Ирана

Несколько местных жителей не выжили в результате взрывов мин, замаскированных под консервные банки, которые были сброшены с израильских и американских самолетов в некоторых районах близ города Шираз на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В публикации утверждается, что самолеты США и Израиля сбросили в ряде районов близ Шираза взрывчатые вещества, которые были спрятаны в жестяных емкостях, которые напоминают обычные консервные банки. По данным агентства, они взрываются сразу же после вскрытия.

Сотрудники местных органов безопасности собирают мины-ловушки, а также просят граждан держаться подальше от подозрительных предметов и сообщать полицейским об их обнаружении.

До этого сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) нанес удары по расположению военных Израиля у города Модиин в центральной части еврейского государства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в России назвали неизбежным сухопутное вторжение США в Иран.