В генштабе ВС Израиля заявили о возможном крахе из-за нехватки личного состава

JP: начальник ГШ ЦАХАЛ заявил о возможном крахе армии из-за нехватки солдат
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может развалиться, если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава. Об этом заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир, передает The Jerusalem Post.

«Я поднимаю 10 тревожных сигналов, прежде чем Армия обороны Израиля развалится сама по себе», — сказал Замир на заседании кабинета министров.

Источники в ЦАХАЛ также сообщили изданию, что существует серьезная обеспокоенность по поводу острой нехватки личного состава, особенно на фоне продолжающейся войны с Ираном.

По их словам, даже в мирное время Израилю потребуется больше солдат на границе с сектором Газа, Ливаном, Сирией и на Западном берегу реки Иордан.

Они добавили, что если правительство не увеличит численность армии, то в некоторых подразделениях будут большие пробелы.

1 марта израильская армия заявила, что мобилизовала 100 тысяч резервистов на фоне конфликта с Ираном.

Ранее Иран заявил об атаке на скопление военных в Израиле.

 
