Иран заявил об атаке на скопление военных в Израиле

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) нанес удары по расположению военных Израиля у города Модиин в центральной части еврейского государства. Это следует из специального заявления КСИР.

По информации корпуса, иранская армия начала 83-ю волну атак на Израиль. В заявлении говорится, что «была проведена бомбардировка скопления израильских военных близ города Модиин». Атаки были совершены с помощью ракет и ударных беспилотников.

Незадолго до этого сообщалось, что иранские военные нанесли новые удары по нескольким важным и стратегическим объектам Израиля, в том числе по военно-морским и топливным объектам в Хайфе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в России назвали неизбежным сухопутное вторжение США в Иран.