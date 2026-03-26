В США заявили, что атаки Ирана вынудили американских военных воевать из отелей

NYT: удары Ирана вынудили военных США покинуть базы и работать удалено из отелей

Американские военные вынужденно перебирались в отели и офисные помещения по всему региону из-за ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники.

«Существенная часть наземных сил фактически ведет войну в дистанционном формате. Исключение составляют пилоты и экипажи, которые обслуживают боевые самолеты и участвуют в ударах», — отмечается в статье.

По словам источников, рассредоточение войск осложняет Соединенным Штатам ведение боевых действий и снижает оперативные возможности.

В публикации подчеркивается, что многие из 13 военных баз региона, используемых силами США, оказались практически непригодными для проживания. По данным The New York Times, ущерб получили объекты в Кувейте.

26 марта спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что Соединенные Штаты не намерены начинать наземную операцию в Иране.

Ранее Иран пригрозил захватом соседних стран.