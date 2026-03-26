Иран разрешил проход малайзийским судам через Ормузский пролив

Малазийские суда получили у Ирана разрешения проходить через Ормузский пролив. Об этом заявил премьер-министр азиатской страны Анвар Ибрагим, передает The Straits Times.

«В настоящее время мы занимаемся обеспечением прохода малазийских нефтяных танкеров, чтобы экипажи, задействованные в перевозках грузов, могли продолжить путь домой», — сказал он.

Ибрагим добавил, что власти Малайзии предпринимают усилия с целью снизить последствия перебоев с поставками нефти и газа.

До этого Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее США отправили Ирану план по прекращению конфликта.