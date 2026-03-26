Над акваторией Черного моря заметили турецкий самолет

Турецкий самолет противолодочной обороны совершает патрулирование над акваторией Черного моря. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные отслеживания полетов.

Судя по ним, патрульный самолет ATR 72-600 вылетел из Турции примерно в 10:03 мск и через час достиг района западнее побережий Болгарии и Румынии, следует из материала.

Там патрульный летал с востока на запад и обратно. На момент 12:45 мск самолет все еще находился над Черным морем и продолжал патрулирование.

Накануне сообщалось, что самолет Gulfstream, принадлежащий Военно-воздушным силам Швеции, кружит над нейтральными водами на западе Черного моря. Как писало ТАСС со ссылкой на источник, борт находится над нейтральными водами несколько часов на высоте свыше 13 км. Как рассказал собеседник агентства, воздушное судно вылетело с аэродрома в шведском Линчепинге и прошло через воздушное пространство некоторых стран Европы. По данным источника, Gulfstream уже не первый раз кружит над Черным морем.

Ранее патрульный самолет США пролетел над Черным морем.