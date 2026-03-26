В Приморье двое рецидивистов и их подельница вымогали деньги у родных погибших на СВО

В Приморье задержали вымогателей денег у жен и матерей погибших на СВО бойцов
В Приморье задержали трех подозреваемых в вымогательстве денег у жен и матерей участников специальной военной операции (СВО), не вернувшихся с фронта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

По версии следствия, злоумышленники под надуманным предлогом требовали деньги у жен и матерей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО. Общий ущерб потерпевшим превысил 3 млн рублей.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое ранее судимых мужчин 1979 и 1981 годов рождения, а также ранее не судимая женщина 1993 года рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Следствие продолжает устанавливать дополнительные эпизоды дела и возможных соучастников задержанных.

До этого в Челябинской области осудили военнослужащего, который вымогал деньги у участника СВО. Под угрозой насилия он получил от потерпевшего 800 тысяч рублей наличными. После мужчина отобрал телефон у участника СВО и перевел на свой счет и счета знакомых еще более 1 млн рублей. Вымогателя приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также постановил взыскать с него причиненный материальный ущерб.

Ранее на Камчатке похитили участника СВО ради 2 млн рублей.

 
