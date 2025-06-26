Четыре жителя Камчатки избили и похитили военного ради 2 млн рублей

В Петропавловске-Камчатском будут судить четырех мужчин, которые похитили военнослужащего и вымогали у него 2 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Камчатского края.

По данным следствия, 48-летний пострадавший, участник специальной военной операции, проходил реабилитацию после ранения в Петропавловске-Камчатском. Мужчина получил значительную сумму денег и рассказал об этом 35-летнему знакомому.

Злоумышленник решил ограбить военного и привлек к делу трех приятелей. Сообщники заманили потерпевшего в лес, избили и стали требовать 2 млн рублей. Испугавшись за свою жизнь, мужчина перевел похитителям 32 тысячи рублей.

После получения денег приятели увезли его в квартиру к одному из подельников, где заставили написать фиктивную долговую расписку и сказать на видео о наличии о долга. Похитители отпустили избитого потерпевшего лишь спустя сутки, он обратился в полицию.

Нападавших задержали, когда они пришли забирать оставшиеся деньги. Были возбуждены уголовные дела о вымогательстве и грабеже, все фигуранты заключены под стражу. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, подельникам грозят длительные сроки лишения свободы.

Ранее двух крымчан арестовали за кражу миллионов у участника СВО.