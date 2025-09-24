На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военный получил десять лет колонии за вымогательство денег у участника СВО

В Челябинской области военный вымогал у участника СВО деньги и получил срок
true
true
true

В Челябинской области вынесли приговор военнослужащему, который вымогал деньги у участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Установлено, что 24 ноября 2024 года военный под угрозой применения насилия потребовал у бойца СВО денежные средства. Участник специальной военной операции снял со своих счетов в четырех банкоматах 800 тысяч рублей и передал их обвиняемому. После этого военнослужащий завладел телефоном потерпевшего и перевел с его счета на счета своих знакомых еще более 1 млн рублей.

Виновность подсудимого подтверждена свидетельскими показаниями, заключениями экспертов, данными банков и видеозаписью. В казарме были обнаружены 350 тысяч рублей, спрятанные в постельных принадлежностях. По п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ военнослужащий приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также постановил взыскать с него причиненный материальный ущерб.

Ранее на Камчатке участника СВО похитили ради 2 млн рублей.

