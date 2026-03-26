Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль село Шевяковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады нацгвардии.

Бои шли в районах населенных пунктов Веселое, Рубежное, Верхняя Писаревка и Великий Бурлук в Харьковской области.

Также боестолкновения шли в Сумской области в районе населенных пунктов Думовка, Храповщина, Мирополье, Иволжанское и Новодмитровка.

По данным министерства, украинские войска потеряли более 210 бойцов, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Кроме того, были уничтожены две станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы), радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и восемь складов с боеприпасами.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли поражение цехам сборки украинских беспилотников, а также местам их запуска.

Также за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 543 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее российские военные взяли под контроль Никифоровку.

 
