Богомаз: средства ПВО уничтожили 258 беспилотников в Брянской области за сутки

За прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 258 беспилотников Вооруженные силы Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Max.

«За прошедшие сутки с 8:00 24 марта до 8:00 25 марта над территорией региона уничтожено 258 вражеских БПЛА самолетного типа.», — написал глава области.

Богомаз также выразил благодарность российским военнослужащим за защиту региона от атак.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников за время воздушной опасности, объявленной в регионе. Он уточнил, что во время этой атаки были повреждены несколько объектов.

По данным Министерства обороны России, в ночь на среду российские военнослужащие уничтожили 389 украинских беспилотников над российскими регионами.

