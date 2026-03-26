Военные США заявили, что авианосец Abraham Lincoln по-прежнему участвует в боях

CENTCOM: авианосец Abraham Lincoln продолжает боевые действия у берегов Ирана
Американский авианосец USS Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») продолжает принимать участие в боевых действиях у берегов Ирана. Об этом Центральное командование американских вооруженных сил США (CENTCOM) заявило на своей странице в социальной сети X.

Военные утверждают, что авианосец по-прежнему находится в водах региона, и с его палубы взлетают самолеты для нанесения ударов по иранским военным объектам.

25 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что его Военно-морские силы атаковали Abraham Lincoln крылатыми ракетами.

По словам иранских военных, действия и передвижения авианосца постоянно отслеживаются. КСИР указал, что как только противник окажется в пределах досягаемости ракетных систем, военно-морской флот Ирана нанесет сокрушительный удар.

23 марта Иран атаковал ряд военных баз США на Ближнем Востоке после заявлений американской стороны о якобы идущих переговорах.

Ранее сообщалось, что Иран начал подготовительные действия на случай переброски американских войск на остров Харк.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

