Иран начал подготовительные действия на случай переброски военных США на остров Харк

Иран начал готовиться к обороне острова Харк, расставляя ловушки и перебрасывая дополнительные войска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что за последние недели Исламская Республика перебросила на остров переносные зенитно-ракетные комплексы и расставила множество ловушек, включая противопехотные и противотанковые мины.

По мнению бывшего верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, американская сторона должна быть «очень обеспокоена» из-за подобных действий Тегерана.

Главком добавил, что иранцы «умны и безжалостны», они сделают все возможное, чтобы нанести США максимальные потери на кораблях, в воздухе, а особенно в случае, если наземные войска окажутся на территории Исламской Республики.

До этого журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе заявил, что США рассматривают возможность проведения наземной операции в Иране, и она может начаться в ближайшее время.

Ранее генерал спрогнозировал недовольство американцев из-за Ирана.