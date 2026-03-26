Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали Иран
Армия

Иран начал подготовительные действия на случай переброски военных США на остров Харк

CNN: Иран начал готовиться к обороне острова Харк
Иран начал готовиться к обороне острова Харк, расставляя ловушки и перебрасывая дополнительные войска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что за последние недели Исламская Республика перебросила на остров переносные зенитно-ракетные комплексы и расставила множество ловушек, включая противопехотные и противотанковые мины.

По мнению бывшего верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, американская сторона должна быть «очень обеспокоена» из-за подобных действий Тегерана.

Главком добавил, что иранцы «умны и безжалостны», они сделают все возможное, чтобы нанести США максимальные потери на кораблях, в воздухе, а особенно в случае, если наземные войска окажутся на территории Исламской Республики.

До этого журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе заявил, что США рассматривают возможность проведения наземной операции в Иране, и она может начаться в ближайшее время.

Ранее генерал спрогнозировал недовольство американцев из-за Ирана.

 
Теперь вы знаете
«Моя бирочка»: безобидные танцы или почти инцест? Что скрывается за новым трендом в соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!