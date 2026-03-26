Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

«Хезболла» ударила по комплексу зданий минобороны Израиля

meunierd/Shutterstock/FOTODOM

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило в Telegram-канале о ракетном ударе по комплексу зданий израильского минобороны «Кирия» в Тель-Авиве.

Согласно посту, удар по штаб-квартире военного ведомства был нанесен в 01:10 (02:10 мск). Кроме того, «ракеты разных типов» атаковали казармы под Тель-Авивом, принадлежащие военной разведке.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера страны Али Хаменеи, он не выжил.

В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. А Израиль, кроме Исламской Республики, атакует инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию. На этой неделе израильские военные захватили в плен несколько участников отряда «Радван» шиитского движения.

Ранее прилет иранской ракеты по израильскому городу с ядерным объектом попал на видео.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!