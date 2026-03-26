«Хезболла» ударила по комплексу зданий минобороны Израиля

«Хезболла» заявила об ударе по зданию минобороны Израиля в Тель-Авиве

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило в Telegram-канале о ракетном ударе по комплексу зданий израильского минобороны «Кирия» в Тель-Авиве.

Согласно посту, удар по штаб-квартире военного ведомства был нанесен в 01:10 (02:10 мск). Кроме того, «ракеты разных типов» атаковали казармы под Тель-Авивом, принадлежащие военной разведке.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера страны Али Хаменеи, он не выжил.

В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. А Израиль, кроме Исламской Республики, атакует инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию. На этой неделе израильские военные захватили в плен несколько участников отряда «Радван» шиитского движения.

Ранее прилет иранской ракеты по израильскому городу с ядерным объектом попал на видео.