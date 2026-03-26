Мирошник: от рук украинских военных погибли почти восемь тысяч мирных жителей

Украинские военные убили за четыре года боевых действий почти восемь тысяч мирных граждан, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат, выступая в рамках мероприятия, организованного постпредством России при ООН на полях его визита в Женеву, рассказал, что с февраля 2022 года и по начало минувшей недели украинские военные убили по меньшей мере 7 967 мирных жителей и ранили минимум 19 551. Он уточнил, что это минимальные верифицированные данные, которые по мере проведения следственных действий будут лишь увеличиваться.

Мирошник подчеркнул, что с 2014 года украинские войска убили и ранили в Донбассе не менее 42 тысяч мирных граждан.

19 марта Мирошник сообщил, что атаки Вооруженных сил Украины по Белгородской области с 2022 года унесли жизни 23 детей, еще 215 несовершеннолетних пострадали.

