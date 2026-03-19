Мирошник: 23 ребенка погибли от атак ВСУ по Белгородской области с 2022 года

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области с 2022 года унесли жизни 23 детей, еще 215 несовершеннолетних пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

«Всего за четыре года военных действий на территории области уже пострадало более 3850 мирных жителей, из которых 467 — погибли», — сказал он.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий — желтый — уровень террористической опасности из-за ситуации на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

15 марта украинский БПЛА атаковал автомобиль в селе Ржевка в Белгородской области. Находившийся в салоне мужчина получил слепые осколочные ранения рук и минно-взрывную травму. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания первой помощи его должны были транспортировать в городскую больницу №2 в Белгороде.

