Аэропорт Пулково вновь стал принимать и отправлять самолеты

В петербургском аэропорту Пулково отменены ранее введенные временные меры по ограничению приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

В ведомстве уточнили, что Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Поэтому возможны корректировки в расписании рейсов.

25 марта стало известно, что временные ограничения введены в воздушном пространстве Внуково, аэропорт обслуживает рейсы по согласованию.

В этот же день сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

