Израиль атаковал единственный в Иране центр разработки подлодок

Darkone/Wikimedia Commons

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по центру разработки подводных лодок в Иране. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«Вчера (во вторник, 24 марта — «Газета.Ru») ВВС Израиля под руководством военной разведки нанесли серию массированных ударов по производственным предприятиям иранского террористического режима в Исфахане», — говорится в сообщении.

Среди них единственное в Иране предприятие, занимающееся проектированием и разработкой подводных лодок и вспомогательных систем для иранских ВМС. Кроме того, на этом предприятии производились различные модели беспилотных судов.

Удар значительно ограничил возможности страны по производству новых современных подводных лодок, а также по модернизации существующего флота, заявили в ЦАХАЛ и добавили, что продолжат наносить удары по иранским военным предприятиям, чтобы ослабить производственные мощности, которые создавались в течение нескольких лет.

До этого Иран ударил по станциям приема спутниковой связи в Израиле.

Ранее КСИР атаковал авианосец «Авраам Линкольн».

 
