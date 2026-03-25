Участник СВО закрыл собой от взрыва двух срочников

Участник специальной военной операции (СВО) с позывным «Хромой» спас двух срочников, закрыв их собой от взрыва мины. Об этом рассказал военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным «Отец» в беседе с RT.

По его словам, это произошло в районе населенного пункта Журавлевка в Белгородской области, где группа ВС РФ попала под обстрел украинских военных.

«Хромой» вышел на дежурство свое на пост, там были еще два срочника, и когда взорвалась мина, он собой закрыл срочников», — сообщил «Отец».

Он отметил, что «Хромой» прожил еще минуту после этого. Спасти его не удалось.

В этом же интервью «Отец» рассказал, как неизвестный гранатометчик с позывным «Дядя Ваня» спас жизнь российским спецназовцам в Донецкой народной республике. По его словам, подразделение попало в огневую ловушку ВСУ. Штурмовикам пришлось укрыться под подбитой бронетехникой.

В этот критический момент на помощь бойцам пришел гранатометчик из соседней посадки, которого они никогда не видели. Он открыл плотный огонь по позициям противника, благодаря чему спецназовцам удалось сориентироваться на местности и найти безопасный путь для выхода из окружения. Сам «Дядя Ваня» получил тяжелые ранения: в результате шквального обстрела ему оторвало руку и ногу. Позднее его эвакуировали в тыловой госпиталь.

Ранее детдомовец ценой жизни спас на СВО целый отряд.

 
