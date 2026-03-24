Группу спецназа в зоне СВО спас боец «Дядя Ваня», которого они никогда не видели

Неизвестный гранатометчик с позывным «Дядя Ваня» спас жизнь российским спецназовцам во время боев в Донецкой народной республике (ДНР). О необычной ситуации рассказал RT штурмовик с позывным «Отец».

По его словам, в ходе выполнения задачи подразделение попало в огневую ловушку. По российским военным начали работать силы ВСУ с двух сторон. Штурмовикам пришлось укрыться под подбитой бронетехникой.

В этот критический момент на помощь бойцам армии РФ подоспел гранатометчик из соседней посадки, которого они никогда не видели. Он открыл плотный огонь по позициям противника, буквально не давая им поднять головы. Благодаря этому спецназовцам удалось сориентироваться на местности и найти безопасный путь для выхода из окружения.

«Позывной у него «Дядя Ваня», мы с ним никогда лично не встречались», — поделился подробностями «Отец».

Спасший штурмовиков гранатометчик получил серьезные ранения. Противник установил, где находился «Дядя Ваня», и пошел на ответные действия. В результате шквального обстрела бойцу оторвало руку и ногу. Позднее его эвакуировали в тыловой госпиталь.

До этого российский боец с позывным «Джаконда» спас жизнь восьми сослуживцев, накрыв собой вражескую гранату во время боя в ДНР в 2023 году. Как вспомнил командир, его группа из восьми человек попала в окружение. Противник забросил в их окоп две гранаты. Одну они успели выбросить, а вторую накрыл собой «Джаконда». Военнослужащий получил тяжелейшие ранения, но остальные бойцы смогли вырваться из окружения и вытащить его с поля боя. Медикам удалось спасти жизнь героя.

Ранее священники рассказали о чудесах в зоне СВО.