США предупредили об утрате военной мощи на долгие годы из-за Ирана

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Economist: США грозит потеря военной мощи надолго из-за траты снарядов в Иране
Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Война с Ираном может на долгие годы подорвать военную мощь Америки, истощив ее арсеналы и без того перегруженную морскую группировку. Как пишет The Economist, операция «Эпик Фьюри» создает критическую нагрузку на вооруженные силы США, оставляя их менее подготовленными к возможному конфликту в Азии.

Согласно анализу экспертов Института Пэйна в Колорадо, за первые четыре дня боевых действий Пентагон применил чуть более 5 тыс. боеприпасов различных типов. За 16 дней этот показатель достиг примерно 11 тыс. единиц. Такой расход боеприпасов, по мнению аналитиков, делает начальный этап воздушной кампании против Ирана «самым интенсивным в современной истории», превзойдя даже первые три дня бомбардировок НАТО Ливии в 2011 году.

«Мы живем в мире дефицита», — заявлял еще в 2024 году на Мюнхенской конференции по безопасности тогдашний сенатор, а ныне вице-президент Джей Ди Вэнс. The Economist называет его слова пророческими, отмечая, что США не производят достаточно боеприпасов, чтобы одновременно поддерживать конфликт в Восточной Европе, войну на Ближнем Востоке и быть готовыми к потенциальным действиям в Восточной Азии.

Ранее об угрозе дефицита боеприпасов в США из-за интенсивных ударов по Ирану писала Financial Times. По ее оценкам, за непродолжительное время боевых действий были истрачены запасы, рассчитанные на многие годы, и в особенности это коснулось ракет дальнего радиуса действия.

Ранее в Белом доме оценили, хватит ли США денег на удары по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!