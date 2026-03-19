США предупредили об утрате военной мощи на долгие годы из-за Ирана

Война с Ираном может на долгие годы подорвать военную мощь Америки, истощив ее арсеналы и без того перегруженную морскую группировку. Как пишет The Economist, операция «Эпик Фьюри» создает критическую нагрузку на вооруженные силы США, оставляя их менее подготовленными к возможному конфликту в Азии.

Согласно анализу экспертов Института Пэйна в Колорадо, за первые четыре дня боевых действий Пентагон применил чуть более 5 тыс. боеприпасов различных типов. За 16 дней этот показатель достиг примерно 11 тыс. единиц. Такой расход боеприпасов, по мнению аналитиков, делает начальный этап воздушной кампании против Ирана «самым интенсивным в современной истории», превзойдя даже первые три дня бомбардировок НАТО Ливии в 2011 году.

«Мы живем в мире дефицита», — заявлял еще в 2024 году на Мюнхенской конференции по безопасности тогдашний сенатор, а ныне вице-президент Джей Ди Вэнс. The Economist называет его слова пророческими, отмечая, что США не производят достаточно боеприпасов, чтобы одновременно поддерживать конфликт в Восточной Европе, войну на Ближнем Востоке и быть готовыми к потенциальным действиям в Восточной Азии.

Ранее об угрозе дефицита боеприпасов в США из-за интенсивных ударов по Ирану писала Financial Times. По ее оценкам, за непродолжительное время боевых действий были истрачены запасы, рассчитанные на многие годы, и в особенности это коснулось ракет дальнего радиуса действия.

Ранее в Белом доме оценили, хватит ли США денег на удары по Ирану.