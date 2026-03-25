Иран начал 80-ю волну атак по объектам Израиля и США

КСИР: Иран проводит 80-ю волну атак на Израиль и объекты США в регионе
Иран проводит 80-ю волну ударов по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке в рамках операции «Истинное обещание 4». Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

В заявлении говорится, что в ходе данной операции было поражено военное командование армии Израиля, расположенное к северу от города Цфат.

В КСИР пообещали без каких-либо ограничений подвергнуть интенсивным ракетным и беспилотным атакам израильские силы на севере страны, а также в районе сектора Газа.

Кроме того, в рамках новой волны атак Тегеран поразил цели в Тель-Авиве, Кирьят-Шмоне, Бней-Браке, а также несколько американских баз, что произошло при помощи жидкотопливных и твердотопливных ракетных систем, высокоточных бомб и боевых беспилотников, добавили в пресс-службе.

До этого США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта, в котором требуют демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ, сообщил израильский телеканал N12. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран ударил по станциям приема спутниковой связи в Израиле.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!