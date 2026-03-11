Стало известно об изменении тактики Ирана в конфликте с США

NYT: Иран изменил тактику атак против войск и объектов США и их союзников

Иран адаптируют свою военную тактику по мере хода военной операции США и Израиля, стремясь покрыть недостаток огневой мощи асимметричными действиями и затягиванием конфликта. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона.

Отмечается, что с начала конфликта Иран и его союзники нанесли удары по основным американским системам противовоздушной обороны и радиолокационным станциям на Ближнем Востоке, а также атаковали места размещения военнослужащих США.

Собеседник газета пояснил, что в Иране, по всей видимости, осознали невозможность прямого военного противостояния с США и их союзниками и сделали ставку на выживание. По мнению американского чиновника, противник адаптируется, и сам факт продолжения сопротивления Иран уже может считать своей победой.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.