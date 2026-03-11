Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Стало известно об изменении тактики Ирана в конфликте с США

NYT: Иран изменил тактику атак против войск и объектов США и их союзников
Виталий Невар/РИА Новости

Иран адаптируют свою военную тактику по мере хода военной операции США и Израиля, стремясь покрыть недостаток огневой мощи асимметричными действиями и затягиванием конфликта. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона.

Отмечается, что с начала конфликта Иран и его союзники нанесли удары по основным американским системам противовоздушной обороны и радиолокационным станциям на Ближнем Востоке, а также атаковали места размещения военнослужащих США.

Собеседник газета пояснил, что в Иране, по всей видимости, осознали невозможность прямого военного противостояния с США и их союзниками и сделали ставку на выживание. По мнению американского чиновника, противник адаптируется, и сам факт продолжения сопротивления Иран уже может считать своей победой.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!