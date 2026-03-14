Польша привела ПВО в готовность и подняла самолеты из-за «активности России»

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне предполагаемой активности России на территории Украины. Об этом оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило на своей странице в социальной сети X.

В сообщении говорится, что одновременно в повышенную готовность привели наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

В польском военном командовании пояснили, что такие действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности территорий, которые граничат с уязвимыми районами.

В последнее время подобные сообщения публикуются регулярно. Обычно они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. В прошлый раз дежурные военные самолеты Польши подняли в воздух на фоне якобы активности России на Украине 7 марта.

До этого информационный портал NaTemat писал, что регулярные вылеты истребителей, которые якобы связаны с активностью российской авиации на Украине, обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. По официальным данным министерства национальной обороны и ответам ведомства на парламентские запросы за последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76–77 тысяч злотых (около $21 тыс.).

