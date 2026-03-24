На Украине поражен завод по производству систем навигации для ракет и БПЛА

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по заводу в Полтавской области, который занимается производством навигационных приборов и систем связи для украинских ракет и БПЛА. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, заброшенные цеха завода также активно использовались украинскими военными в качестве складов военной продукции и мест временного размещения личного состава.

«Взрыв был очень мощный с сильной детонацией, после взрыва возник пожар», — сообщил Лебедев.

Возгорание удалось локализовать лишь через несколько часов, уточнил подпольщик. Он добавил, что к месту взрыва несколько часов подъезжали машины скорой помощи.

До этого министерство обороны РФ сообщило об ударе возмездия российских военных. По информации ведомства, атака была осуществлена в ночь на 24 марта. Целью Вооруженных сил России стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные аэродромы Украины.

24 марта массовой атаке российских беспилотников также подвергся Киев и пригороды. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», к столице Украины с разных областей прорываются десятки ударных дронов, которые стремятся «взять город в кольцо».

Ранее российские бойцы ударили по расположению иностранных наемников ВСУ.