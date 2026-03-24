Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

На Украине поражен завод по производству систем навигации для ракет и БПЛА

РИА Новости: ВС РФ поразили завод по производству систем навигации для БПЛА ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по заводу в Полтавской области, который занимается производством навигационных приборов и систем связи для украинских ракет и БПЛА. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, заброшенные цеха завода также активно использовались украинскими военными в качестве складов военной продукции и мест временного размещения личного состава.

«Взрыв был очень мощный с сильной детонацией, после взрыва возник пожар», — сообщил Лебедев.

Возгорание удалось локализовать лишь через несколько часов, уточнил подпольщик. Он добавил, что к месту взрыва несколько часов подъезжали машины скорой помощи.

До этого министерство обороны РФ сообщило об ударе возмездия российских военных. По информации ведомства, атака была осуществлена в ночь на 24 марта. Целью Вооруженных сил России стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные аэродромы Украины.

24 марта массовой атаке российских беспилотников также подвергся Киев и пригороды. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», к столице Украины с разных областей прорываются десятки ударных дронов, которые стремятся «взять город в кольцо».

Ранее российские бойцы ударили по расположению иностранных наемников ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!