Армада российских дронов надвигается на Киев, чтобы взять город в кольцо

Alina Smutko/Reuters

В Киеве и в пригородах прозвучали взрывы на фоне массовой атаки российских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), опубликовав карту с БПЛА.

«Гремят взрывы, идет мощная атака на Киев, ударные дроны стремятся «взять город в кольцо», — говорится в публикации.

По информации авторов канала, к столице Украины прорываются десятки ударных дронов. Отмечается, что БПЛА на юге и востоке страны летят транзитом через другие области в сторону Киева. Также в городе объявлена повышенная угроза применения баллистики и крылатых ракет.

22 марта в Киеве частично пропал свет и возникли перебои с водой. По данным украинского издания «Новости. Live», проблемы возникли на левом берегу города.

Киевская мэрия в Telegram-канале подтвердила сбои в подаче воды и света. Позднее власти уточнили, что Дарницкий и Днепровский районы оказались обесточены из-за аварии на оборудовании.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца прошлого года из-за серьезных повреждений энергетических объектов на фоне продолжающихся атак со стороны ВС РФ. В начале марта этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мэр столицы Виталий Кличко ответит в пределах действующего законодательства за последствия энергетического кризиса.

Ранее Кличко призвал жителей Киева сделать запасы и покинуть город.

 
